قناة NRT تطالب بالكشف عن مصير مراسلها كارزان طارق

2020/12/11 | 23:32 - المصدر: NRT عربية

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دیجیتال میدیا إن آر تي

طالبت قناة NRT، الجمعة، بالكشف عن مصير مراسلها كارزان طارق الذي اعتقلته القوات الأمنية اثناء عمله في نقل التظاهرات الجارية منذ أيام في محافظة السليمانية.

وقالت القناة في بيان اليوم، (11 كانون الاول 2020)، ان "كارزان طارق مراسل قناة ان ار تي كان في واجبه اليوم بتغطية التظاهرات في مدينة السليمانية وتم اعتقاله من قبل القوات الامنية وارساله الى جهة مجهولة ولا يعرف مصيره الى حد الان".

وحملت القناة "حكومة الاقليم والجهات الامنية في السليمانية مسؤولية سلامة المراسل كارزان طارق، وتطالب بالكشف عن مصيره والافراج عنه".

وفي وقت سابق، اعتقلت السلطات الأمنية في إقليم كوردستان، مراسل NRT كارزان طارق، أثناء نقله للاحتجاجات الجارية في محافظة السليمانية، فيما أكدت ادارة قناة NRT، ان الاتصال انقطع معه بعد اعتقاله ولا توجد أي معلومات عنه حتى اللحظة.

وقال نائب مدير قناة NRT، هونر احسان، (11 كانون الاول 2020)، ان "كارزان طارق تم اعتقاله والى حد الان لا توجد معلومات عنه"، مضيفا، "ونحمل الاجهزة الامنية سلامة مراسلنا وجميع كوادر قناة NRT".

وكان كارزان طارق يغطي التظاهرات المستمرة منذ أيام في محافظة السليمانية، وتم اعتقاله من قبل القوات الامنية في الساعة الثانية بعد ظهر الجمعة.

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