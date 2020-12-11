المرور تصدر توضيحا بشأن قرار منع المركبات ذات الحمولة من 4 أطنان وأكثر

2020/12/11 | 23:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدرت مديرية المرور العامة، اليوم الجمعة، توضيحا بشأن قرار منع المركبات ذات الحمولة من 4 أطنان وأكثر.

وقالت المديرية في بيان تلقت “تقدم”، نسخة منه انه “لكثرة الاستفسارات فيما يخص البيان رقم (٩ ) لسنة ٢٠٢٠ الخاص بمنع المركبات ذات الحمولة من (٤) طن واكثر، يكون سير المركبات الحمل في بغداد على الطرق السريعة وشارع القناة”.

واضافت انه “لا يسمح لها الدخول وسط الاحياء السكنية الا بعد الساعة العاشرة مساءاً”.

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