مشعان الجبوري يعلق على استقالة محافظ صلاح الدين من حزب ’أبو مازن’

2020/12/11 | 23:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

علق النائب السابق مشعان الجبوري، الجمعة، على خطوة "ترحيب" رئيس ائتلاف الجماهير النائب احمد الجبوري "ابو مازن" باستقالة محافظ صلاح الدين الحالي من حزبه.

وكتب الجبوري تدوينة على تويتر تابعها "ناس" (11 كانون الاول 2020): "ترحيب ابو مازن باعلان محافظ صلاح الدين استقالته من حزبه وتعهده بالتوقف عن دفع اموال المحافظة لزعيم الفاسدين هدفه التشويش على اعلان المحافظ".

واضاف الجبوري: "يبدو ان المحافظ صادق في قراره"، داعيا "رئيس مجلس القضاء منحه الحماية القانونية مقابل تسليمه القضاء الوثائق التي تكشف من سرق اموال المحافظة".

واعلن محافظ صلاح الدين عمار جبر، أمس الخميس، انسحابه من حزب الجماهير، بزعامة النائب أحمد الجبوري (أبو مازن)، مؤكداً أنه لن يسمح بأي املاءات حزبية.

وقال جبر في مقطع مصور، تابعه "ناس" (10 كانون الاول 2020)، إنه "سيتفرغ لخدمة المواطنين بعد انسحابه من الارتباطات السياسية"، مؤكداً أن "الفترة السابقة شهدت تجاذبات واملاءات سياسية أثرت سلباً على نوعية الخدمات المقدمة لأهالي المحافظة".

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