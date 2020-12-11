2020/12/11 | 23:41 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ردت المديرية العامة للشؤون الداخلية والامن المدير العام في وزارة الداخلية على أنباء إعفاء مديرها العام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقيقة إعفاء ضابط رفيع في الداخلية.. بيان رسمي يوضح) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حقيقة إعفاء ضابط رفيع في الداخلية.. بيان رسمي يوضح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).