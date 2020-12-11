العراق يدرس تجربة مصر في إنشاء العاصمة الإدارية

2020/12/11 | 23:41 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز}أكد رئيس الوفد العراقي الوزاري، ووزير التخطيط خالد بتال النجم، أن الزيارة التي يجريها الوفد العراقي إلى القاهرة حاليّاً، حققت خطوات متقدمة من خلال ترجمة مذكرات التفاهم التي وقعت مع الجانب المصري.

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