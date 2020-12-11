تظاهرات الرواتب مستمرة ونواب الاقليم يشكون منعهم من دخول السليمانية

2020/12/11 | 23:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬السليمانية‭ -‬الزمان‭ ‬ تظاهر‭ ‬مئات‭ ‬الأشخاص‭ ‬أمام‭ ‬مبنى‭ ‬محافظة‭ ‬السليمانية‭ ‬في‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬الجمعة‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬السلطات‭ ‬التي‭ ‬يتهمونها‭ ‬بالفساد‭ ‬والتسبب‭ ‬بأزمة‭ ‬معيشية‭ ‬خانقة‭.‬ولم‭ ‬تحدث‭ ‬اشتباكات‭ ‬او‭ ‬سقوط‭ ‬ضحايا‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬الايام‭ ‬الاربعة‭ ‬الماضية‭ .‬كما‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬حرق‭ ‬اي‭ ‬مقر‭ ‬حزبي‭ ‬او‭ ‬دائرة‭.‬ وبدأت‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬ضد‭ ‬سلطات‭ ‬الاقليم‭ ‬وأحزابه‭ ‬الكبرى‭ ‬الأسبوع‭ […]

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