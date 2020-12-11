من عشراوي الى الحصة النسوية

2020/12/11 | 23:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام بقيت حنان عشراوي قيادية بارزة في منظمة التحرير الفلسطينية عقوداً عديدة ، وكان الوجه النسوي الأبرز في الفعاليات الفلسطينية لاسيما في فترات صعبة خلال المفاوضات في التسعينات حين برزت بوصفها متحدثة باللغتين للوفد الفلسطيني في مدريد ١٩٩١وما بعدها، وقادت تظاهرات احتجاجية بنفسها واصيبت بجروح من قبل الجنود الاسرائيليين، وهاي هي اليوم تستقيل […]

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