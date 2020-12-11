2020/12/11 | 23:48 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تفاؤل ألماني وآيرلندي برغم الاقرار بالصعوبات لندن- بروكسل – برلين – الزمان يبدو ان الخروج باتفاق تجاري بات شبه مستحيل بعد ان تضاءلت فرص التوصل الى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد بريكست بشكل إضافي الجمعة إذ عبرت لندن وبروكسل عن تشاؤمهما ازاء إمكانية تجاوز خلافاتهما.لكن أعرب وزيرا خارجية ألمانيا وإيرلندا الجمعة عن اعتقادهما أن […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تضاؤل الأمل بالتوصل الى اتفاق تجاري بين بريطانيا والأوربي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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