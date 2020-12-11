تضاؤل‭ ‬الأمل‭ ‬بالتوصل الى‭ ‬اتفاق‭ ‬تجاري بين‭ ‬بريطانيا‭ ‬والأوربي

2020/12/11 | 23:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفاؤل‭ ‬ألماني‭ ‬وآيرلندي‭ ‬برغم‭ ‬الاقرار‭ ‬بالصعوبات لندن‭- ‬بروكسل‭ – ‬برلين‭ – ‬الزمان‭ ‬ يبدو‭ ‬ان‭ ‬الخروج‭ ‬باتفاق‭ ‬تجاري‭ ‬بات‭ ‬شبه‭ ‬مستحيل‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬تضاءلت‭ ‬فرص‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬اتفاق‭ ‬تجاري‭ ‬لمرحلة‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬بريكست‭ ‬بشكل‭ ‬إضافي‭ ‬الجمعة‭ ‬إذ‭ ‬عبرت‭ ‬لندن‭ ‬وبروكسل‭ ‬عن‭ ‬تشاؤمهما‭ ‬ازاء‭ ‬إمكانية‭ ‬تجاوز‭ ‬خلافاتهما‭.‬لكن‭ ‬أعرب‭ ‬وزيرا‭ ‬خارجية‭ ‬ألمانيا‭ ‬وإيرلندا‭ ‬الجمعة‭ ‬عن‭ ‬اعتقادهما‭ ‬أن‭ […]

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