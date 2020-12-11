"تهدد الأمن القومي".. الصين تعتقل موظفة في مؤسسة إعلامية أميركية

2020/12/12 | 00:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت السلطات الصينية موظفة في "بلومبرغ نيوز" للاشتباه بأنها تهدد الأمن القومي للبلاد، وفق ما ذكرت الشبكة الإعلامية الأميركية، الجمعة.

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