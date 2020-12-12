الكاظمي: ‏سنعمل بجدية للاستجابة الى استحقاقات شعبنا في الاقليم

2020/12/12 | 00:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، انه يتفاعل بعمق مع معاناة مواطني اقليم كردستان، مشددا على ان الغضب مبرر لانه نتاج سنوات وعقود سبقت.

وقال الكاظمي في تغريدة على موقع تويتر، “اتفاعل بعمق مع معاناة اهلنا في اقليم كردستان”.

واضاف ان “الغضب مبرر لانه نتاج سنوات وعقود سبقت”، مشيرا الى “اننا ‏سنعمل بجدية للاستجابة الى استحقاقات شعبنا في الاقليم وفي كل مدن العراق”.

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