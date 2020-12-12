محدث.. الهبوط يغلب على الأسهم الأمريكية بالختام لتسجل خسائر أسبوعية

2020/12/12 | 00:09 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت معظم مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم الجمعة، مع عدم اليقين بشأن حزمة التحفيز، لتسجل خسائر أسبوعية.

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