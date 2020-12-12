الكاظمي يؤكده تقديره لمعاناة

2020/12/12 | 00:09 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد مصطفى الكاظمي، رئيس مجلس الوزراء العراقي، أن الحكومة ستعمل بجدية للاستجابة إلى استحقاقات الشعب في إقليم كردستان وجميع مدن العراق.وقال مصطفى الكاظمي في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الجمعة، "أتفاعل …

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