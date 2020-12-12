2020/12/12 | 00:12 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن وزير الصحة الأميركي، أليكس عازار، الجمعة، أن الولايات المتحدة قد تبدأ الإثنين بإعطاء أول دفعة من الأميركيين لقاح "فايزر-بيونتيك" المضاد لكوفيد-19.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمريكا تعلن موعد عمليات التلقيح ضد كورونا) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمريكا تعلن موعد عمليات التلقيح ضد كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).