أمنية السليمانية تصدر قرارات جديدة وصارمة

2020/12/12 | 00:12 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أصدرت اللجنة الأمنية العليا في محافظة السليمانية عددا من القرارات اليوم الجمعة على خلفية أحداث التخريب التي رافقت التظاهرات في المحافظة اليوم.

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