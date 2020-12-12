جائحة كورونا شهادة جديدة بتفوق المرأة - ربيحة الرفاعي

2020/12/12 | 00:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ربيحة_الرفاعي أشارت تقارير وأبحاث عدّة في ظل مواجهة العالم لأزمة كورونا (COVID-19) إلى تأثير للفيروس أعنف ومضاعفات أشد خطورة على الذكور مما هي على الإناث، كان من دلائلها ذلك التفاوت الكبير في معدلات الوفيات بين الرجال والنساء جراء الإصابة بالمرض، حيث شكّل الذكور من ضحايا الفيروس في غرب أوروبا ما نسبته 69 في المئة مقابل 31 في المئة من الإناث، أما في الولايات المتحدة فكانت الوفيات بين الذكور ضعفي ما هي بين الإناث ......





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