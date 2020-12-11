"استحقاقات الشعب".. الكاظمي يعلق على الاحتجاجات في إقليم كردستان

2020/12/12 | 00:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الخميس، على دفع حكومته للعمل بجدية للاستجابة إلى "استحقاقات" الشعب في إقليم كردستان وكافة المدن العراقية، على خلفية احتجاجات يشهدها الإقليم منذ أيام.

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