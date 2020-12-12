الصحة العالمية تزف بشرى للعراقيين وتعلن عن مليار جرعة

2020/12/12 | 00:43 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قالت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إن برنامج {كوفاكس} - الذي يشمل العراق- وفر زهاء مليار جرعة لقاح للوقاية من فيروس كورونا المستجد، من إنتاج شركات رائدة، وذلك لتقديمها للدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض.

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