"صرخ الله أكبر".. تفجير انتحاري قرب مقر الأمن الفدرالي في روسيا

2020/12/12 | 01:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت السلطات مكافحة الإرهاب الروسية بإصابة ستة أفراد على الأقل من قواتها الأمنية بجروح، الجمعة، جراء تفجير أحدهم لنفسه بالقرب من مقر جهاز الأمن الفيدرالي، جنوبي البلاد، وفقا لما نقلت رويترز.

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