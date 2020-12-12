الكاظمي: سنستجيب لاستحقاقات اهالي السليمانية

2020/12/12 | 01:04 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي العمل بجدية للاستجابة لاستحقاقات اهالي السليمانية وشعب اقليم كوردستان.

وقال الكاظمي في تغريدة له على تويتر يوم الجمعة، "اتفاعل بعمق مع معاناة اهلنا في اقليم كوردستان وخصوصاً في سليمانية الجبل والاصالة والثقافة" مضيفا "الغضب مبرر لانه نتاج سنوات وعقود سبقت".

وأضاف "سنعمل بجدية للاستجابة الى استحقاقات شعبنا في الاقليم وفي كل مدن العراق".

PUKmedia / تويتر

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