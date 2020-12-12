امريكا تمدد قيود السفر البري حت هذا الموعد

2020/12/12 | 01:14 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال مسؤولون يوم الجمعة، إن حدود الولايات المتحدة البرية مع كندا والمكسيك ستظل مغلقة أمام السفر غير الضروري إلى يوم 21 يناير على الأقل.

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