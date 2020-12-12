دولة عربية تسحب الجنسية من العراقيين المجنسين

2020/12/12 | 01:14 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} سحبت دولة عربية الجنسية عن العشرات من العراقيين المجنسين لديها.

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