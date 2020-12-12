2020/12/12 | 01:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل تنجح إدارة ترامب في حل الخلاف الخليجي في الأسابيع القليلة المقبلة؟

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