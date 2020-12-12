2020/12/12 | 01:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اكدت القيادية الكردية والنائبة السابقة في مجلس النواب العراقي سروة عبد الواحد ،السبت، ان تظاهرات الاقليم لا تهدف الى فك الشراكة الحكومية بين حكومة السليمانية واربيل ، لافتة الى وجود بعض التصريحات السياسية لتهدئة الشارع الكردي المنتفض.وقالت عبد الواحد في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني” ، ان “الشارع الكردي في “السليمانية واربيل ”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هل سيشهد الاقليم الانشقاق ..



قيادية كردية تُجيب المركز الخبري الوطني.

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