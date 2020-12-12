المغرب يتحدث لغة الواقع التوافقي في صفقة القرن - المهدي بوتمزين

2020/12/12 | 01:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المهدي_بوتمزين في سياق مجريات الأحداث الراهنة , إقليميا و دوليا , و في خضم الصراعات السياسية و العسكرية , أعلن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب , دخول المغرب على خط البلدان المعلنة للتطبيع العلني مع إسرائيل , كخطوة سياسية لخلق التوازن المطلوب استراتجيا و أمنيا .



إن المقصود بالتطبيع , هو نقل التعاون من المستوى الحاص و الإستثنائي إلى مستوى عام مرئي و إعلامي ؛ وليس تأسيس جديد لقواعد و ركائز الع ......





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