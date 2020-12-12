في الديوانية ..(حلم شاعر) / الجزء الاول احتفاء الشعراء الشباب برموز الشعرية العراقية ( علي الشباني/شاكر السماوي/عزيز السماوي).. - ناهضة ستار

2020/12/12 | 01:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ناهضة_ستار في الديوانية ..(حلم شاعر) / الجزء الاول احتفاء الشعراء الشباب برموز الشعرية العراقية ( علي الشباني/شاكر السماوي/عزيز السماوي)..هندسةُ المثال الشعري والثقافي و صناعة الكارزما الادبيةحوار و قراءة (ما فوق- خطابية) للشبابد.



ناهضة ستار شاعرة وناقدة /العراق ان ثقافة الاحتفاء بالرموز الثقافية والادبية دليل توجه واعٍ و معرفة ذات موقف و مسعى اصيل في تأسيس بنية جديدة تنطلق م ......





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