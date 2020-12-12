حينما تقود الحملان الأسود!! - احمد جمعة

2020/12/12 | 01:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_جمعة قبل أن أقول العبارة لابد من تأمل حالنا العربية في كثير من وجوه الحياة العربية، ولابد من المرور على القصة المستوحى منها هذه العبارة ، فقد وردت في سياق أحداث الحرب العالمية الأولى ، وضمن قيام جنرال ألماني بالتعليق على شجاعة الجنود البريطانيين مقابل تخاذل بعض ضباطهم حينما قال هذا الجنرال ممتدحاً الجنود الانكليز: رأيت أسوداً في الميدان تقودها حملاناً ! ......





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