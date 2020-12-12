اليوم.. الوفد الوزاري العراقي يلتقي السيسي ويوقّع اتفاقيات مشتركة

2020/12/12 | 02:24 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة: اسراء خليفة

يعقد الوفد الوزاري العراقي في القاهرة، اليوم السبت، اجتماعاً في مجلس الوزراء المصري يتضمن توقيع عدد من الاتفاقيات التي توصل إليها الجانبان العراقي والمصري، فضلا عن لقاء رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

يذكر ان الوفد العراقي قد وصل الى القاهرة الاربعاء الماضي واجرى عددا من اللقاءات مع نظرائهم المصريين، بينما زار الوفد العاصمة الادارية في القاهرة وبحث امكانية نقل التجربة

للعراق.

وقال رئيس الوفد الوزاري العراقي خالد بتال النجم وزير التخطيط: إن «مصر استطاعت ان تحول الصحراء الى ارض سكنية ومكان للعيش ونحن في العراق يمكننا نقل هذه التجربة الى مشروع

بسماية».

واضاف لـ«الصباح» ان «الدولة العراقية ليست مسؤولة عن تمويل المشروع بل يمكننا تأسيس شركة مساهمة ويتم بيع الاسهم للشركات العقارية والاستثمارية وستربح الدولة العراقية من مشاريع كهذه».

من جانبها قالت رئيسة اللجنة الوزارية ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي رانيا المشاط: ان الوفد الوزاري العراقي يضم مجالات اقتصادية مهمة وان الاجتماعات المتبادلة ستثمر لقاء رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي اليوم السبت.

بدوره أكد وزير الصحة والبيئة حسن التميمي أن المحور الأساسي الذي تضمنته المباحثات مع وزارة الصحة المصرية تركز على تبادل الخبرات بين البلدين، وتوفير فرص لتبادل الزيارات للخبراء والأساتذة والأطباء، فضلاً عن توفير الزمالات الدراسية، إضافة إلى تدريب الملاكات الطبية في مجال علاج الأورام.

كما تضمنت النقاشات الإجراءات النهائية لتوفير اللقاحات الخاصة بوباء كورونا، وآلية تسلمه واستخدامه بعد اقراره من قبل منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى استمرار اللجان الاستشارية بعقد لقاءاتها، والتنسيق المشترك لتفعيل مذكرات التفاهم

الموقعة.

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