البطريرك ساكو يبحث مع السفير الإيطالي زيارة البابا

2020/12/12 | 02:24 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

بحث البطريرك الكاردينال، مار لويس روفائيل ساكو، مع السفير الايطالي، برونو أنطونيو باسكوينو، في مقر البطريركية جهود انجاح زيارة البابا للعراق .



وذكر بيان صادر عن الكاردينال ساكو، انه دار الحديث حول الوضع العام في العراق وآثار جائحة كورونا وزيارة البابا فرنسيس المرتقبة وصداها على المجتمع العراقي وعلى المسيحيين.



حيث سيقوم البابا فرنسيس بزيارة رسولية إلى العراق من الخامس وحتى الثامن من آذار 2021، يزور خلالها بغداد وسهل أور ومدينة أربيل، والموصل وقرقوش في سهل نينوى.

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