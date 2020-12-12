واشنطن تدرج أشرف القيزاني كـ

2020/12/12 | 02:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الخارجية الأميركية، الجمعة، عن تصنيفها القيادي في تنظيم داعش، أشرف القيزاني، على أنه إرهابي عالمي مصنف بشكل خاص.

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