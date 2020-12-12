عراقيون يحتفلون على تويتر بـ

2020/12/12 | 03:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد موقع تويتر خلال الأيام الأخيرة تفاعلا كبيرا بالتزامن مع الذكرى الثالثة للانتصار على تنظيم داعش الإرهابي في العراق، ما بات متعارفا عليه باسم يوم النصر العراقي، والذي يصادف العاشر من ديسمبر.

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