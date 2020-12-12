آلام في العين.. دراسة توثق أعراضا جديدة لعدوى كورونا

2020/12/12 | 03:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة حديثة عن أن ألم العينين وحساسيتها يعتبران من أهم المؤشرات العينية للإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد.

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