2020/12/12 | 04:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت حكومة كيبيك، في بيان، إن نزلاء وعاملين في دارين للمسنين، أحدهما في مونتريال والآخر في كيبيك، سيتم تطعيمهم أولا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيبيك تبدأ التطعيم ضد كورونا الاثنين) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيبيك تبدأ التطعيم ضد كورونا الاثنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).