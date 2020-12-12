إيقاعٌ لفرحٍ مُتأخر - ناهضة ستار

2020/12/12 | 04:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ناهضة_ستار ما زالَ نبضُك في وجهي وأخيلتييرممُ القلقَ الخمْسين من عمُريو يشتلُ الفرحَ المنسيَ من زمنٍفيهزمُ الدمعَ من حقلي ومن شجريسِرٌ بنبضِك لا أدري كنايتَهُ ..تعيا لغاتُ شعوري كُنْهَهُ القدريفأستعيرُ فُهومي كي أعيْ لغةًترمي دلالتَها في موقدِ الخطرِلا لحنَ يُشبهُني ..قيثارتي انتفضتْكي توقدَ النغمَ المسجونَ في وَتَري*** *** ***أنت ابتكارٌ أتى في ل ......





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