انتفاضة الشباب والعمال والكادحين، تخلق وضعاً سياسياً جديداً في كردستان - منظمة البديل الشيوعي في العراق

2020/12/12 | 04:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منظمة_البديل_الشيوعي_في_العراق لهيب نيران الانتفاضة المحقة للشبيبة المهضومة الحقوق والمفقرة والمعطلة عن العمل، وجموع العمال والموظفين والمعلمين والمظلومين في كردستان تنتشر بقوة، وتزداد توسعا في غالبية المدن والبلدات في محافظتي السليمانية وحلبجة.



إن التاريخ المتواصل لنضال جماهير العمال والموظفين والمعلمين والكادحين والشابات والشباب التحررين، الذين كانوا ولا زالوا يبحثون، منذ عقد من الزمن، عن إنجاز تغير جذري، قد وصل الآن، مع ......





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