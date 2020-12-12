2020/12/12 | 05:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاطب كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، آنتوني فاوتشي، هذا الأسبوع، الأميركيين من أصول أفريقية الذين أبدى البعض منهم تخوفا من تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، قائلا إن امرأة أميركية من أصل أفريقي كانت خلف تطوير أحد اللقاحات الرئيسية المرشحة للطرح في البلاد، وفقا لما نقلت صحيفة "ذا هيل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("طورته عالمة سوداء".. فاوتشي يطمئن الأميركيين الأفريقيين بشأن لقاح لكورونا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("طورته عالمة سوداء".. فاوتشي يطمئن الأميركيين الأفريقيين بشأن لقاح لكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).