مسيرتان مؤيدة ومناهضة لترامب.. ومخاوف من مواجهات

2020/12/12 | 05:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع منظمون لمسيرة مؤيدة للرئيس ترامب بواشنطن، السبت، مشاركة شعبية واسعة،

وشددوا على أن حظوظهم أمام القضاء بفوز ترامب في الانتخابات، لا تزال قائمة، في ظل عدم مصادقة 18 ولاية أميركية على النتائج حتى الآن.

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