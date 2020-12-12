2020/12/12 | 06:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت صحيفة نيويورك تايمز، الجمعة، بأن إدارة الغذاء والدواء الأميركية أجازت لقاح فايزر-بيونتك للاستخدام الطاري.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الولايات المتحدة تجيز لقاح فايزر للاستخدام الطارئ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الولايات المتحدة تجيز لقاح فايزر للاستخدام الطارئ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).