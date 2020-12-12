ترامب يزف بشرى

2020/12/12 | 06:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف الرئيس ترامب المصادقة على لقاح فايزر، الجمعة، بالمعجزة الطبية وقال في كلمة مصور إثر المصادقة على اللقاح

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