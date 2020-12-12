"ستحظى بشعبية كبيرة".. 20 رحلة أسبوعية بين إسرائيل والمغرب قريبا

2020/12/12 | 07:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل، سارعت شركة طيران إسرائيلية الإعلان عن 20 رحلة أسبوعية مباشرة إلى الدار البيضاء، بحسب ما ذكرته صحيفة "جيروزالم بوست".

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