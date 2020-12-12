إيران تُعدم مدير قناة

2020/12/12 | 07:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام إيرانية معارضة عن تنفيذ طهران لحكم الإعدام بحق صحفي معارض بارز اعتقلته العام الماضي خلال ما وصفته طهران بعملية للمخابرات بعد أن قضى سنوات في منفاه بفرنسا.

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