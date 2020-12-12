عرض سخي من إدارة ترامب لإنقاذ الاتفاق مع السودان

2020/12/12 | 08:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت محطة "أيه بي سي نيوز" الأميركية، نقلا عن مصدرين مطلعين، بأن إدارة الرئيس ترامب عرضت دفع 700 مليون دولار على ضحايا هجمات سبتمبر 11 في سبيل التخلي عن دعاواهم ضد السودان.

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