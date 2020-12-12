كيف افسد المفكرون الفرنسيون الغرب-هيلين بلاك روز -1- - امير عزيز

2020/12/12 | 08:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#امير_عزيز -1-تشكل ما بعد الحداثة, بسماتها اللاعقلانية, و الهوياتية, التي سنسعي هنا للتعرف عليها, تهديدا حال لقيم الانوار الغربية ." و نعني بالهوياتية, تلك القيم التي تتراجع عن مفهوم الفرد الحديث الذي ظهر مع عصر الانوار- اي الفرد الحر المساو لغيره بصرف النظر عن اصوله العرقية, او الدينية, او نوعه الجنسي- و تستبدله بالانتماء الي جماعة ثقافية هوياتية , مثل المسلمين في الغرب علي س ......





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