الزراعة تكشف عن تحقيق فائض كبير في انتاج المحاصيل خلال عام 2020

2020/12/12 | 08:25 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت وزارة الزراعة عن تحقيق فائض كبير في إنتاج أغلب المحاصيل الزراعيّة خلال 2020، فيما اكدت تلقيها طلبات جديدة من دول عربية وروسيا والصين والمانيا وفرنسا لتصدير المحاصيل العراقية.

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