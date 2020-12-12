النفط النيابيَّة تكشف عن تكلفة الغاز المستورد سنويا

2020/12/12 | 08:25 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت لجنة النفط والطاقة النيابيّة، امس الجمعة، عن تكلفة الغاز المستورد سنوياً.

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