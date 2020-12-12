سياسي كردي: حكومة اربيل فاسدة من القاعدة للهرم ولا تحمل اية نوايا جادة

2020/12/12 | 08:34 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد…

اتهم السياسي الكردي جرجيس كوليزادة، السبت، حكومة كردستان بالاستمرار في نهب الموارد الطبيعية والفساد، مبينا ان اربيل لا تنوي مطلقا الاتفاق مع بغداد بشان رواتب موظفي الاقليم.

وقال كوليزادة في تصريح لـ/المعلومة/ ان “حكومة اقليم كردستان فاسدة من قمة الهرم الى القاعدة، والازمات التي يعاني منها الشعب ليست وليدة اليوم بل تعود الى تراكمات السنوات السابقة منن 2014 بسبب الفساد والسياسات الفاشلة ونهب النفط والموارد والرواتب”.

واضاف ان “السلطة الحاكمة في كردستان لا تحمل نوايا جادة في المفاوضات بين الحكومة الاتحادية وحكومة اربيل لحل الخلافات القائمة خاصة بخصوص تسليم النفط”.

وأشار كوليزادة الى أن “ادارة بيع نفط وغاز الاقليم ليست بيد ارادة وطنية بل مرهونة بيد شبكة اقليمية تتحكم بها احدى دول الجوار مع الحزب الحاكم بالاقليم”.انتهى/ 25د

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