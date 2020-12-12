نائب: الانتخابات المبكرة ستتأجل لثلاثة اسباب والمفوضية ستواجه تعقيدات كبيرة

2020/12/12 | 08:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

اكد عضو مجلس النواب عبد الخالق العزاوي، السبت، بان تاجيل الانتخابات مطروح لثلاث اسباب رئيسية، مبينا ان الازمة السياسية مستمرة بسبب الاوضاع الحالية المضطربة في العراق.

وقال العزاوي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” الانتخابات المبكرة امر في غاية الاهمية كونها مفصلية وربما تكون بداية تصحيح مسار العمل السياسي في البلاد واعطاء زخم لبناء حكومة قوية منسجمة مع برلمان يسهم في حل كل الاشكالات العالقة في العراق والمتراكمة اغلبها منذ سنوات طويلة”.

واضاف العزاوي،ان ” تأجيل الانتخابات المبكرة امر وارد جدا اذا لم يحسم قانون المحكمة الاتحادية ويعاد تشكيلها بالاضافة الى تامين الميزانية لمفوضية الانتخابات بالاضافة الى طبيعة الاوضاع الامنية وتهيئة الظروف المواتية لاجراء الانتخابات بشكل نزيه وشفاف”.

واشار العزاوي الى ان” المفوضية ستواجه تعقيدات كبيرة في الانتخابات القادمة خاصة مع ملف الدوائر المتعددة لانها ستحتاج الى جهود كبيرة في فصلها خاصة في المدن الكبيرة ومنها بغداد والموصل والبصرة”، لافتا الى أن “الانتخابات سواء جرت في موعدها ام اجلت لكن الاهم لدينا ان تكون نزيه وشفافة وتعطي للناخب حرية الاختيار لمن يمثله في البرلمان بدون اي ضغوط”.

وكانت الحكومة قررت تحديد 6 من حزيران 2021 موعد لاجراء الانتخابات المبكرة للبرلمان وتم اقرار قانون جديد اعتمد الدوائر المتعددة لاول مرة.انتهى/ 25 ف

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