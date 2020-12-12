استقالة الرئيس التنفيذي لفيراري

2020/12/12 | 08:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة فيراري الإيطالية لصناعة السيارات الرياضية عن استقالة الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لويس كاميليري الذي قال إن قراره يعود لـ"أسباب شخصية" وفق ما ذكر موقع "سي أن أن بيزنس".

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