انتهاء ازمة” زهرة النيل” في ديالى

2020/12/12 | 08:52 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى..

اعلنت دائرة بيئة محافظة ديالى، السبت، عن انتهاء ازمة زهرة النيل في جداول وانهر المحافظة، مؤكدة انتهاء التهديد للثروة السمكية والنباتية.

وقال مدير بيئة ديالى عبدالله الشمري في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” زهرة النيل والتي انتشرت مؤخرا في بعض الانهر والجداول خاصة في محيط بعقوبة شكلت مشكلة وازمة لان انتشارها له مضار بيئية ويهدد حياة الثروة السمكية والاحياء المائية كما انها تؤدي الى عرقلة في تدفق المياه بين الجداول والانهر”.

واضاف الشمري،انه” التنسيق الجيد مع فرق الموارد المائية وسرعة التحرك في معالجة مناطق انتشار زهرة النيل اسهمت في منع اتشارها في بقية الانهر والجداول ما قد يقود الى ازمة خاصة وان الانهر تمثل مورد اساسي لمحطات الاسالة”، لافتا الى ان “ازمة زهرة النيل انتهت حاليا بعد معالجة لكل المناطق التي انتشرت بها”.

واشار مدير بيئة ديالى الى ان” زهرة النيل تنتشر بين موسم واخر في جداول وانهر ولها اضرار بيئية معروفة خاصة على الاحياء المائية وعرقلتها لسير المياه وتحركنا عليها بوقت مبكر امر بالغ الاهمية”.

وانتشرت زهرة النيل في جداول ديالى قبل 10 سنوات تقريبا وهي سريعة النمو وتمتص كميات كبيرة من المياه وتعرقل مجرى الانهر والجداول.



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