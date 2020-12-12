بعد نجاته من الحرب العالمية.. روسيا

2020/12/12 | 08:56 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت حديقة حيوانات موسكو تبرعها بـ"تمساح هتلر" لمتحف "داروين" الواقع في العاصمة الروسية، وذلك لتحنيطه وعرضه أمام الجمهور.

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