الجواهري: عائدات النفط العراقية ستتضاعف بسبب رحيل ترامب ولقاح كورونا

2020/12/12 | 09:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

توقع الخبير النفطي حمزة الجواهري، السبت، وصول عائدات النفط العراقية الشهرية نحو 7 مليار دولار خلال الاشهر المقبلة، مبينا ان ارتفاع اسعار النفط جاء بسبب رحيل الرئيس الاميركي دونالد ترامب والكشف عن لقاح فيروس كورونا.

وقال الجواهري في تصريح لـ/المعلومة/ ان “ العراق سيرفع من حصته النفطية بالتزامن مع زيادة اسعار النفط التي وصلت لنحو 50 دولارا للبرميل الواحد وهو سغر ممتاز ومثالي للعراق”.

واضاف ان “خسارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب الذي يعتبر السبب الرئيسي في تخفيض اسعار النفط العالمية والكشف عن لقاح كورونا هو احد الاسباب في ارتفاع الاسعار العالمية”.

واشار الجواهري الى ان “ارتفاع الاسعار العالمية يسهم في تضاعف الموارد المالية للعراق ووصل الرقم الشهري لنحو 7 مليار دولار وهو رقم كاف لتسديد الرواتب ودفع الموازنة الاستثمارية”.انتهى/ 25د

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